Demi Lovato conmueve a sus fans con este mensaje y hace este especial agradecimiento

No es la primera vez que Demi Lovato utilice sus redes sociales para llegar a sus millones de seguidores. En esta ocasión, la cantante escribió un extenso mensaje en Twitter donde agradeció a todos sus fanáticos por el inmenso amor incondicional que recibe de ellos.

“¡Eh, Lovatics! Acabo de volver de un viaje muy inspirador a Hamburgo (¡muy pronto les contaré más sobre esto!). Este viaje me ha hecho recordar, una vez más, que no importa dónde vivamos o nuestro origen cultural. Tener una conexión emocional entre humanos y el amor son absolutamente vitales para nuestra existencia y supervivencia. Tengo la suerte de contar con el amor de millones de personas. ¡Es algo irreal! Tanto mis seguidores en las redes sociales como la gente que tengo la oportunidad de conocer en los encuentros con los fans o ahí fuera me muestran siempre una amabilidad que sigue dejándome con la boca abierta. En los últimos meses, he decidido conscientemente ir más despacio, abrazaros y tomarme más tiempo para conoceros más a vosotros y aprender también de vuestras historias personales”, se elle en el texto.

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 9:00 PDT

Por otro lado, Demi Lovato señaló que ese “break” que se tomó en el 2016 en su carrera musical, le sirvió de mucho para tomar impulso y darse cuenta qué es lo que realmente quiere para su vida y para su carrera.

“Gracias por permitir que el año pasado me tomara todo el tiempo necesario para alejarme de esta locura. Lo confieso, me preocupaba que la gente se enojara conmigo. Pero lo que vi fue que, en vez de enojarse, literalmente cada uno de ustedes me abrazaron y me demostraron lo inquebrantable que su amor y apoyo puede llegar a ser. Me hace muy feliz haber podido volver a escribir música con más energía e inspiración que nunca y haber podido dar todo de mí en esta nueva etapa. ‘Sorry Not Sorry’ es la primera de muchas canciones en las que he estado trabajando”, explicó Demi Lovato.