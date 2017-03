Demi Lovato: así reaccionó por la supuesta filtración de fotos íntimas

Demi Lovato restó importancia a la supuesta filtración de sus fotos íntimas en las redes sociales. Como se recuerda, la artista estuvo en la lista de afectadas por el llamado caso ‘Celebgate’ 2.0, un ataque informático a gran escala contra la privacidad de varias artistas de Hollywood.

Lejos de prestar atención a estos rumores, Demi decidió aclarar esta situación y a través de unos mensajes en su cuenta de Twitter, alejó la posibilidad que existiera dicho material.

“Me encanta cómo todo el mundo está perdiendo los nervios con tan solo una foto. No es un desnudo y es solo un escote (sic)”, compartió Demi Lovato.

Asimismo, Demi Lovato señaló que si quieren verla al desnudo no es “necesario” que la hackeen, ya que simplemente pueden ver el reportaje fotográfico que hizo para una revista en octubre de 2015.

“Además el mundo ya me ha visto desnuda POR MI PROPIAELECCIÓN antes… #Vanity Fair #Buen intento #Escote a punto #Ni siquiera mis tet** son tan grandes #Ángulos (sic)”, escribió con ironía

Besides the world has seen me nude BY CHOICE before #vanityfair#nicetry#cleavagegameonpoint#myboobsarenteventhatbig#angles