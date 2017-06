Danny Dias: estrella de MTV fue hallado muerto dentro de su apartamento

Danny Dias fue encontrado muerto dentro de su apartamento de Brooklyn en New York. El joven saltó a la fama tras su participación en el reality de MTV ‘Road Ruler’.

Según señaló el portal TMZ, al parecer el joven estuvo involucrado en drogas y en el consumo de la misma. Tras el último análisis policial indicó que Danny Dias pudo haberse suicidado ya que tenía dos laceraciones verticales en su antebrazo.

Cabe mencionar que las autoridades están investigando el caso como un posible suicidio. Según el sitio web, el artista se encontraba acompañado de un amigo quién lo vio por última vez vivo. Luego de varios días, este amigo estuvo preocupado porque no había señales del conductor.

Ante eso, llamó a la policía. De inmediato las autoridades acudieron al apartamento de Danny Dias. Para ingresar tuvieron que forzar la cerradura y al entrar encontraron el cuerpo del artista sin vida.

RIP! 34 year old #DannyDias star of #MTV Reality show Road Rules found dead in his home in Brooklyn. https://t.co/7nOvQFIMog #DramaDujour pic.twitter.com/NHFqum3cwf