Danna Paola derrocha sensualidad en Instagram y resta importancia a críticas sobre su peso

Danna Paola fue precisa al responder a sus detractores, quienes la vienen criticando por su aumento de peso. Lejos de sentirse mal, la artista mexicana restó importancia a estos comentarios y aseguró que prefiere centrarse en su trabajo.

“Solo puedo decir que cada quien debe amarse como es. Las críticas o lo que diga la gente, la verdad. es que me viene sobrando”, expresó para los medio locales.

“Soy feliz como soy y en realidad que te puedo decir, podría decir mil cosas; pero no me quiero extender sobre algo que no me importa. Solamente (quiero) que sepan que somos seres humanos y cualquier tipo de comentario comentario afecta”, agregó.

Danna Paola brindó una conferencia de prensa en México donde habló de su retorno a la música y de otros proyectos que realizará a fin de seguir avanzando en su carrera artística.

“Solo puedo decir que este año regreso a la música y también al teatro musical. Así que estén pendientes porque estoy muy emocionada y también contenta de hacer lo que amo, que es cantar, y en este caso pues ahora (viene) el teatro musical este año”, indicó.

“Tengo varias sorpresas ahorita; estoy preparando sencillos, buscando, componiendo, y (preparando) algunas sorpresillas por ahí. No quiero adelantar mucho porque viene algo muy grande”, finalizó.

