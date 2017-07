Daddy Yankee se convierte en el pionero de Spotify. ¡Así celebró el artista urbano!

Daddy Yankee está muy contento tras el nuevo récord que acaba de tener en Spotify. El artista urbano se convirtió en el número uno, al sobrepasar los 44,735,586 oyentes mensuales en esta conocida plataforma musical.

Con esta importante cifra, el artista supera al británico Ed Sheeran y lo posiciona en el primer artista latino, en alcanzar la posición #1 a nivel global en la famosa plataforma digital.

“Muchas gracias familia por hacerme el artista más escuchado del planeta. Esto definitivamente marca un momento histórico en la música. Lo comparto con todos ustedes mis fans, con los medios que me han apoyados desde mis inicios, colegas que hemos colaborado para crear himnos, a todos los nuevos países que se han sumado a esta cultura urbana y en especial a mi gente latina por el apoyo desde el día uno. Gracias @spotify sigan impulsando la música, los talentos y el arte en general. Gracias a la tierra que me vio nacer Puerto Rico de #Borinquen pal’ mundo. #DaddyYankee no es un cantante #DY es un movimiento”, expresó Daddy Yankee al conocer este importante récord.

Una publicación compartida de Daddy Yankee (@daddyyankee) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 1:19 PDT

¡Siguen los éxitos! Por otro lado, Daddy Yankee dio a conocer que la canción “Shaky Shaky” alcanzó recientemente los mil millones de visitas en su canal de YouTube, siendo el primer tema de reggaetón en lograr esa cifra en menos de un año de su lanzamiento.

No cabe duda que este 2017, Daddy Yankee ha dado grandes saltos en su carrera musical. El artista urbano sigue cosechando grandes triunfos.