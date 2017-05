Cristian Castro: Verónica Castro no fue invitada a la boda y aseguró no conocer a su nueva nuera

Verónica Castro, madre del cantante Cristian Castro, habló sobre el reciente matrimonio de su hijo con la violinista Carol Victoria. La reconocida actriz de telenovelas mexicanas aseguró que no fue invitada a la ceremonia que fue celebrada en Yucatán.

La actriz protagonista de la telenovela Rosa Salvaje dijo estar sorprendida por lo presuroso que estaba Cristian por volver a contraer matrimonio. “Todo lo hicieron tan inesperadamente. No sé ni por qué lo hicieron así. (…) Si no hay nada que esconder para qué lo haces así, para qué hacerlo a escondidas, para qué hacerlo mal”, declaró al programa Ventaneando.

Sin embargo, pese a que no fue invitada a este acontecimiento importante en la vida de su hijo, aseguró no sentir resentimiento hacia su nueva nuera. “Se ve que es una buena chica y que también trabaja en la música. Que les vaya bien. No puedo ni enojarme ni decir nada. No la conozco, no me la ha presentado”.

Como se recuerda, a principios de este mes, Cristian Castro le pidió matrimonio a Carol en medio de un concierto. “Me da mucho gusto ser mexicano y pedir hoy la mano de una mexicana que amo tanto, que ha sido la ilusión de mi vivir y que me ha cambiado toda la vida”, dijo Castro. Luego, le dio un anillo a la violinista y le preguntó: “¿Te casarías conmigo?”, causando la emoción de su público.

La joven violinista aceptó de inmediato y luego de que él le pusiera el anillo, sellaron su compromiso con un beso.

Las declaraciones de Verónica Castro