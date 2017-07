Esto dijo Carol Victoria cuando le preguntaron por su divorcio con Cristian Castro

Carol Victoria Urbán, la aún esposa del cantante Cristian Castro, contó que el término de la relación se dio en plena luna de miel por Europa.

“Sigo en Europa [aquí vivo desde hace más de una década]; continuando con mis actividades musicales, finalizando mi maestría y muriéndome de calor”, dijo Carol Victoria Urbán al diario mexicano ‘Reforma’.

Recordemos que Carol Victoria Urbán, quien radica en Italia, y Cristian Castro se comprometieron el pasado 5 de mayo y el 23 del mismo mes contrajeron matrimonio civil en Yucatán, México. Casi un mes después, la relación llegó a su fin.

Con Monseñor Diego Monroy visitando a nuestra amada Virgen de Guadalupe Una publicación compartida de Cristian Castro (@cristiancastro_oficial) el 16 de May de 2017 a la(s) 9:38 PDT

¿Qué dijo Cristian Castro?

Por su parte, el cantante reveló que la decisión de ponerle punto final a su matrimonio llegó después de la luna de miel, tal y como habían especulados diversos medios.

“Fue en la luna de miel, por así decirlo, rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente una vergüenza, me avergüenzo, sí, pero así se ha presentado el destino”, dijo el cantante al programa “El diario de Mariana”.

Asimismo, aseguro que se equivocó y tomó una decisión apresurada al pedirle la mano a la violinista. “No es un chiste, no es un juego. Está marcada mi vida así y me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces, y por el amor, y de pronto no sale que nos podamos llevar bien”, explicó el cantante, quien se encuentra en Buenos Aires trabajando en unos arreglos para su próximo disco.