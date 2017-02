Criss Angel le hace este pedido especial a Belinda y ella recuerda así su infancia

Criss Angel tiene ese toque de amor para seducir a su amada Belinda. Así lo demostró durante el último concierto de la mexicana donde el mago le pidió que cante el conocido y popular tema “Sapito”.

Quizá en el pasado ella se hubiera preferido no cantarla, pero no pudo resistirse al pedido de su novio. Como se recuerda, en algunas ocasiones Belinda prefiere no tocar ese tema porque considera que tiene mejores.

El video difundido en YouTube, se puede ver a Criss Angel interrumpir el concierto de su novia para pedirle en frente de todo su público que entone aquella canción que la hizo conocida cuando era una niña.

Hace unos dias, Criss Angel tuvo una ingeniosa idea para sorprender a Belinda en el día de los enamorados. El ilusionista demostró cuánto quiere y aprecia a su novia con este lindo detalle.

A través de Instagram el mago presumió el detalle que tuvo con la mexicana. En la fotografía podemos observar 100 globos de helio en forma de corazón y varias cajas de regalo de una reconocida marca, también una botella de champagne.

Una publicación compartida de Criss Angel (@crissangel) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 1:57 PST

