Criss Angel: este es el truco que casi le cuesta la vida

Criss Angel volvió a sus funciones en Los Ángeles luego de ser hospitalizado por una emergencia el último fin de semana tras quedar ahorcado y perder la el conocimiento mientras realizaba un truco de escapismo.

Pero eso no esto, el artista no solo regresó a los escenarios sino que volvió a realizar la rutina que le pudo costar la vida, aunque en esta ocasión tuvo éxito y así queda comprobado en el video que publicó la ABC News en YouTube.

El truco consistía en atar a Criss Angel a una camisa de fuerza y colgarlo boca abajo de una soga. En la presentación del pasado viernes 10 de marzo, el mago no pudo librarse a tiempo de la atadura, por lo que sufrió un grave accidente.

Durante la entrevista que concedió a ABC News, Criss Angel señaló que no estaba durmiendo lo suficiente, motivo por el que ese pudo haber sido el factor principal por el que su truco no salió correctamente. “Había estado durmiendo solo dos horas por noche en los últimos días, creo que no me estaba hidratando como era necesario, así que le atribuyo a eso el desvanecimiento”, contó.

Por último, Criss Angel narró los minutos tensos que vivió en el escenario. “Solo recuerdo que me elevaron y que me dijeron que empiece mi huida, pero es todo lo que recuerdo. Cuando desperté, estaba rodeado de paramédicos y gente que ponía cosas en el brazo”, finalizó.