Courteney Cox de sus cirugías: "me daban una falsa apariencia"

¡Menos es más! Courtney Cox, actriz de Friends, deja de lado los rellenos faciales y apuesta por un rostro más natural.

Así es, después de usarlos durante años para tratar de mantener su apariencia juvenil, Courteney Cox ha confesado haber dejado atrás los rellenos faciales para aparentar una imagen lo más natural posible.

Courtney Cox concedió una entrevista a la revista New Beauty, en la que relataba estar muy descontenta con su aspecto después de llevar a cabo algunas inyecciones faciales el año pasado.

“Me han disuelto los implantes de relleno”, comentó la actriz de 53 años. “Me siento mejor porque parezco yo misma. Creo que ahora me parezco más a la persona que era. Las cosas van a cambiar. Todo caerá. Estaba tratando de que no cayera, pero eso me dio un aspecto falso”, añadió.