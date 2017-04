Conoce la edad real de estas 20 celebridades. ¡Te sorprenderás!

A muchos de ellos los hemos visto en el transcurso de nuestras vidas. Otros, en cambio, forman parte de la nueva generación de artistas. Pero, ¿en realidad conoces la edad de Jennifer Lopez, Selena Gomez, Ryan Gosling y otros famosos?

Algunas de las celebridades mantienen un alto atractivo, otros, pese a denodados esfuerzos, no pueden ocultar el paso del tiempo. ¿Conoces la edad real de las celebridades?

Si tienes 30 años o más podrás recordar con facilidad cuando Jennifer Lopez arrasaba en las radios con If You Had My Love, su primer sencillo como cantante. Luego vendría su dueto con Marc Anthony con el tema ‘No me ames’, allá por 1999. JLo tiene 47 años y con ellos una carrera que parece no detenerse, pues el éxito y popularidad de la estadounidense crece conforme pasan los años.

Getting this mind and body ready for Vegas… #rehearsalflow #selfmotivate #AllIHave #February8 #jlovegas2017 #inalilpainrightnowcantlie #feelsgoodtho #letsgetit Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 11:26 PST

Selena Gomez es una celebridad de la más reciente generación. Ella inició su carrera como actriz a los 7 años de edad con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends. Ya a partir de 2006, apareció en diversas series del canal de televisión Disney Channel como The Suite Life of Zack and Cody y Hannah Montana. Luego incursionó en el cine y desde el 2013 brilla en los escenarios como cantante. Si bien tiene una larga trayectoria, Selena apenas tiene 24 años. ¡Tremendo!

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 17 de Mar de 2017 a la(s) 10:21 PDT

