Chester Bennington: la estrella de Linkin Park que deja un vacío en la música

Chester Bennington fue hallado muerto en su residencia de Los Ángeles la mañana de este jueves 20 de julio y la noticia ha conmocionado a todo el mundo. El vocalista de Linkin Park tenía 41 años cuando tomó la fatal decisión y deja seis hijos de dos matrimonios, además de un gran legado musical.

Chester Charles Bennington, nacido en Phoenix el 20 de marzo de 1976​, además de cantante fue compositor, actor estadounidense y vocalista principal de las bandas de rock Linkin Park y Dead By Sunrise.

Chester se dio a conocer en 2000 con la publicación del Hybrid Theory, álbum debut de la banda Linkin Park, después de que se unió a ella un año antes. El disco tuvo una fuerte repercusión comercial por lo que fue certificado diamante por la RIAA y junto a Linkin Park publicaron los álbumes de estudio Meteora, Minutes to Midnight, A Thousand Suns, Living Things, The Hunting Party y One More Light.

Sin embargo, Chester se abrió otros caminos en la música al iniciar en el año 2005 su banda llamada Dead By Sunrise. En 2007, Chester fue puesto en el lugar 46 en la lista de Los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos de la revista Hit Parader.

Chester Bennington nació en Phoenix, Arizona, el 20 de marzo de 1976. Tomó interés en la música de muy joven, teniendo a Depeche Mode y Stone Temple Pilots como inspiración y soñaba en convertirse en miembro de los Stone Temple Pilots.

Los padres de Bennington se divorciaron cuando él tenía 9 años y su padre ganó su custodia. Como resultado del divorcio, Bennington empezó a abusar de la marihuana, el alcohol, opio, cocaína, metanfetaminas y LSD. Posteriormente logró superar su adicción a las drogas.

Chester se unió como vocalista a una banda local de rock llamada Grey Daze en 1993 logrando obtener un poco de fama en Phoenix, sin embargo abandonó la banda en 1998 debido a diferencias creativas con los integrantes del grupo. Chester conoció a Jeff Blue, vicepresidente de Zomba Music; Blue informó a Chester sobre las audiciones para el futuro miembro de Linkin Park.

En 1999 se mudó a Los Ángeles para intentar entrar en Xero (como la banda se llamaba en aquel entonces). Chester atrajo rápidamente la atención de la banda por su voz, y lo aceptaron como vocalista en 1999. Hasta ese entonces la banda ya había grabado Xero sin embargo aún no estaban en un sello discográfico y Jeff Blue, ahora vicepresidente de Warner Bros, intervino para que la banda lograra firmar contrato con la discográfica.

Lo que vino después ya es conocido por todos. La agrupación entró a Warner Bros. Records en 1999 y en el año 2000 publicaron su primer álbum de estudio Hybrid Theory, el que hasta ahora es su álbum de mayor impacto, a partir de entonces han publicado otros seis álbumes de estudio: Meteora (2003), Minutes to Midnight (2007), A Thousand Suns (2010), Living Things (2012), The Hunting Party (2014), y One More Light (2017) además de haber trabajado en el álbum Collision Course junto Jay-Z.

Hasta este momento el grupo ha vendido 60 millones de copias y ha ganado 2 premios Grammy entre otros reconocimientos por su trabajo.

Cabe mencionar que en el 2013, Chester se convirtió en el nuevo vocalista de Stone Temple Pilots. En 2015, anunció que dejaba la banda por ver perjudicado el tiempo dedicado a Linkin Park.

El 20 de julio de 2017, Chester Bennington tomó la decisión de acabar con su vida, ahorcándose en su domicilio en Palos Verdes, Los Ángeles, dejando consternados a todos sus fans. Las causas de su suicidio aun son materia de investigación.