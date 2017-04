Chayanne se une a Wisin y juntos presentan "Que me has hecho"

Chayanne se mostró muy entusiasmado al compartir con todos sus seguidores su nuevo tema “Que me has hecho”. Esta canción la hace especial porque la comparte al lado de Wisin.

“Invitar a Wisin no solo ha sido una excelente decisión, sino una gran experiencia, como si nos hubiéramos conocido desde siempre. Fuera de concentrarnos en coproducir ‘Qué me has hecho’, compartimos experiencias de nuestras carreras y nos identificamos en muchas cosas, lo que hizo el proyecto más placentero”, expresó Chayanne en conferencia de prensa.

Hay que resaltar que esta nueva canción forma parte del nuevo álbum de Chayanne, quien luego de varios meses de ensayos y giras, por fin lanzó este material discográfico

Cabe mencionar que este nuevo single no es lo único que se escuchará de Chayanne. Actualmente ha grabado la canción “Culpable soy yo” como parte de la producción discográfica del venezolano José Luis Rodríguez, titulada “Inmenso”.

