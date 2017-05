Chayanne, Juanes y otros artistas latinos levantan su voz por Venezuela

Chayanne, Juanes, Luis Enrique, Olga Tañón y otros artistas latinos dijeron a Efe que Venezuela les tiene “con el corazón roto” y pidieron a los dirigentes del país y a la comunidad internacional que actúen para solucionar la situación precaria a todo nivel que viven los venezolanos.

“Se me rompe el corazón”, reconoció Chayanne al hablar de la situación que se vive en el país de donde es la mitad de su familia. “Quisiera que Venezuela llegara a ser lo que fuera antes, con esa unión, que no nos dividamos entre nosotros mismos”, agregó.

“Con la palabra se pueden llegar a acuerdos que sean para un bien en común”, agregó el cantante, quien lleva más de 25 años casado con la abogada venezolana Marilisa Maronesse, con la que tiene dos hijos.

“No solamente que un grupo se beneficie, porque ninguna relación en la que se beneficie a alguien individualmente le va bien al grupo. Tiene que haber una relación en la que el grupo entero se beneficie”, subrayó.

El artista puertorriqueño sumó así su voz a la de decenas de artistas latinos que han hecho votos para que se respeten los derechos humanos y se encuentre una salida humanitaria y democrática a la crisis que sufre el país suramericano.

Las protestas a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, que comenzaron el 1 de abril, dejan casi 60 muertos, un millar de heridos y más de 2.000 detenidos.

“Las atrocidades que se han venido cometiendo, la falta de Justicia, pero lo que más me duele es que la comunidad internacional no se pronuncie. Que es lo que debería suceder. Hace rato debió haber sucedido esto”, destacó por su parte el cantautor nicaragüense Luis Enrique.

Los famosos comenzaron a alzar sus voces para apoyar a los venezolanos en el contexto de la crisis actual, durante la ceremonia de los premios Billboard a la música latina a finales de abril, días después de que Nacho y Chyno, los exmiembros del dúo Chino y Nacho viajaran a la capital venezolana a participar en las protestas.

Tanto los presentadores de la gala, Carlos Ponce como Kate del Castillo, como reguetoneros como Nicky Jam, J.Balvin, y Zion y Lennox usaron su espacio en el escenario para pedir democracia y paz.

El cantautor español Miguel Bosé calificó de “vergüenza” el silencio del resto del mundo ante la represión que ha ejercido el Gobierno venezolano durante la Conferencia Billboard celebrada en Miami a fines de abril.

Ante el creciente llamado de personalidades para que el Gobierno escuche a las millones de personas que han tomado las calles de Venezuela, Maduro ha asegurado que “hay una operación mundial con mucho dinero y la dirige el Gobierno de Estados Unidos, para presionar a grandes deportistas venezolanos (…) para buscar todos los artistas famosos venezolanos”.

“Los presionan, amenazan con sacarlos de MTV, no financiarles más su carrera, sacarles secreto y les ponen plata, es como la mafia de Pablo Escobar le dicen plomo o plata y algunos artistas famosos y deportistas han caído en eso, es lamentable”, afirmó.

Sus comentarios han sido ignorados por el grupo cada vez mayor de personalidades que han hablado del tema, incluyendo además a Ricky Martin, Ricardo Montaner, José Luis Rodríguez “El Puma”, Eugenio Derbez, la jueza Ana María Polo y muchos más.

Tanto la cantante puertorriqueña Olga Tañón, como el artista colombiano Juanes usaron las redes sociales para enviar mensajes cantados a los venezolanos.

“Yo estoy profundamente agradecida a Venezuela”, dijo Tañón a Efe. “Trabajo con venezolanos y me muero del dolor al ver que tienen que mandar para allá pañales, champú. Qué la gente está desesperada por encontrar un antibiótico”.

“Yo vide una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío”, cantó en Instagram Juanes a los venezolanos.

“Venezuela es un país que se me parece mucho a Colombia. Donde yo comencé. Me levanté y quise hacer algo que le llegara a la gente. No iba a nadie directamente, sino al corazón de los venezolanos y apoyar”, indicó al explicar por qué decidió entonar la canción “Tonada de luna llena”, del compositor Simón Díaz. (Fuente: EFE)