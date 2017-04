Charly García asegura que Bruno Mars plagió uno de sus temas

Charly García brindó una extensa entrevista para la revista Billboard, donde aseguró que Bruno Mars habría plagiado uno de sus temas.

Durante esta conversación y fiel a su estilo, el argentino señaló que la canción “Uptown Funk es una copia de su tema “Fanky”. Esto ha causado el asombro de los seguidores de ambos cantantes.

“¿Cómo se llama el que me robó? ¡Me debe dos millones de dólares! No puedo creer que muchos no lo hayan notado. Es inaudito”, declaró Charly García al conocido Magazine.

“Además, este tipo me robó la ropa y la casa, porque yo vivía en Greenwich; ¡y hasta los pasos de baile del video! Ahora hay que hacer un ‘mashup’ al revés”, agregó García tras aseverar que también le robaron su videoclip. “Yo tengo más talento”, agregó muy enojado.

¡Escucha la canción de Bruno Mar “Uptown Funk”!

¡Ahora escucha el tema de Charly García “Fanky”!