Charlie Sheen genera polémica con insólito pedido que le hizo a Dios por Donald Trump

El actor Charlie Sheen utilizó su cuenta de Twitter para publicar un polémico mensaje, fiel a su estilo, esta vez dedicado al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.

Sheen recordó que en este año han partido renombradas figuras del cine y la música, como Carrie Fisher y George Michael, y le pidió a Dios que se sume Donald Trump a la fatídica lista.

“Querido Dios: ¡Trump el siguiente, por favor!”, publicó el actor a través de Twitter. Sin embargo, el mensaje fue tildado de “insensible” y generó una ola de críticas en su contra.

Dear God;



