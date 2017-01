Charlie Sheen: estas fueron las disculpas que le brindó a Rihanna

Charlie Sheen rompió su silencio y decidió pedir disculpas a Rihanna tras los insultos y calificativos negativos que tuvo en contra de la cantante.

En aquella ocasión, el famoso actor señaló que trabajar con la artista fue “el peor de los castigos”. Para remediar esta falta de respeto, Charilie Sheen le escribió este mensaje esperando la aceptación de Rihanna.

“Querida Rihanna, perdona mis maneras. Vamos a tomarnos juntos una bebida algún día, yo pago”, le aseguró a través de la red social.

No es la primera vez que el artista tiene una discusión pública con Rihanna. Hace tres años, la intérprete de Umbrella desató la irá de Sheen al negar que conocía a su exprometida, Scottine Ross.

Entre las mejores interpretaciones de Charlie Sheen están la de ‘Chris Taylor’ en el drama de la guerra de Vietnam de 1986, Platoon, la de Jake Kesey en la película (también de 1986) The Wraith y la de Bud Fox en la película de 1987 Wall Street. Su carrera también incluye películas cómicas como Major League, Hot Shots!, Hot Shots! 2, Scary Movie 3, Scary Movie 4 y Scary Movie 5. En televisión, Sheen es conocido por sus actuaciones en tres series: Charlie Crawford en Spin City, Charlie Harper en Two and a Half Men y como Charlie Goodson en Anger Management .