Billboard Music Awards: Céline Dion emociona al mundo al volver interpretar tema de "Titanic"

Céline Dion cantó el tema de la película “Titanic” en la gala de los Billboard Music Awards 2017 y emocionó a más de uno con su apasionada interpretación.

Coincidiendo con el vigésimo aniversario del estreno de la película “Titanic”, la artista canadiense Céline Dion interpretó el famoso tema de su banda sonora “My Heart Will Go On”.

La presentación de Céline Dion en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada, EEUU) hizo que la presentadora Vanessa Hudgens llorara de emoción.

Dirigida por James Cameron y protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, Titanic (1997) ganó once premios Oscar, el récord de estatuillas para una sola película que comparte con “Ben-Hur” (1959) y “The Lord of the Rings: The Return of the King” (2003).

