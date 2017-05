Celebridades reaccionan en Twitter tras atentando en concierto de Ariana Grande

La noche del lunes 22 de mayo será recordada por los fans de Ariana Grande como una verdadera pesadilla, luego que dos explosiones sacudieron el lugar dejando al menos 19 muertos y 59 personas heridas.

Como era de esperarse, varios famosos tomaron las redes sociales para enviar mensajes de apoyo y solidaridad, además de mucha fuerza para Ariana Grande y los fanáticos que se encontraban en el recinto.

Así, Bruno Mars, Cher, Demi Lovato, Dwayne Johnson, Katy Perry, entre otras celebridades, enviaron sentidos mensajes en Twitter tras conocer la triste noticia.

“Desgarrada imaginando a los asistentes del concierto, inocentes perdiendo sus vidas .. orando por cada uno y por todos los #Arianators”, fue el mensaje que dejó Demi Lovato en Twitter.

Bruno Mars fue otro artista que no tardó en pronunciarse sobre el atentado. “No tengo palabras para describir cómo me siento sobre lo ocurrido en Manchester. No quiero creer que el mundo en el que vivimos pueda ser tan cruel”, indicó en la misma red social.

Ariana Grande confiesa estar “destrozada” y “sin palabras” tras explosión durante su concierto

La cantante estadounidense Ariana Grande confesó que no tenía palabras para expresar sus sentimientos, tras la explosión al término de su concierto en Manchester que ha causado 19 muertos y 59 heridos.

“Estoy rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras”, afirmó la estrella del pop en un mensaje de Twitter que recibió más de 83.000 adhesiones en apenas diez minutos.

