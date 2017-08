Cassie Scerbo y su regreso con Sharknado 5: "Es una cinta demasiado loca y divertida"

Sharknado es una cinta que ha roto todos los esquemas, incluso sus mismos protagonistas, Ian Ziering y Tara Reid, cuentan que cuando leyeron el guión pensaron de que se trataba de una broma, hasta algo ridícula se podría decir. “¿Tiburones voladores?”, se preguntaban. Sin embargo, aceptaron la propuesta por ser diferente.

Hoy en día no tienen nada que lamentar, Sharknado va por su quinta edición y cuenta con una legión de seguidores, ha logrado ser tendencia las redes sociaes y tiene la participación de numerosas figuras dispuestas ha realizar cameos.

Para alegría de sus seguidores, Sharknado regresa a la pantalla con Global Swarming, este domingo 6 de agosto a las 20hs por el canal Syfy, en simultaneo con el estreno en USA.

En esta quinta parte, la misión de eliminar tiburones se vuelve personal para Fin Shepard (Ian Ziering) y su esposa biónica, April (Tara Reid), cuando su pequeño hijo queda atrapado en un tornado imparable que gira alrededor del mundo, desde la capital británica a Río de Janeiro, pasando por Tokio, Roma, Ámsterdam, entre otras ciudades.

En esta ocasión se celebra el regreso de Nova (Cassie Scerbo). Como se recuerda, los fans disfrutaron de su personaje en Sharknado 2: The Second One y Sharknado: The Fourth Awakens.

Ante su regreso, Peru.com habló con Cassie Scerbo y nos contó cómo asumió el reto de ser parte de Sharknado una vez más.

Peru.com: Cassie, ¿imaginaste que esta película “Sharknado” sería tan exitosa?

Cassie: No, no lo imaginé. Creo que algo genial sobre Hollywood es que nunca sabes qué es lo que va a ser atractivo para los fans y qué puede convertirse en un fenómeno. Y pienso que eso es lo que hace a esta industria tan interesante; especialmente en estos días, con todo lo que tenemos: el Internet y con los medios de comunicación. Nunca sabes qué podría convertirse en tendencia. Y “Sharknado” inició, fue tendencia y aquí estamos 5 años después, y todo lo que puedo decir es que es una verdadera bendición.

Peru.com: ¿Qué pensaste cuando los productores y directores te presentaron este proyecto donde los tiburones pueden volar y generar tornados?

Cassie: Mi manager me envió el guión hace 5 años atrás, obviamente, porque estamos en la número 5 (risas). Lo leí, fue tan loco y tan divertido que fue casi imposible decir siquiera que no. Así que cuando la oportunidad llegó de estar dispuesta a sumergirme en la acción y preguntarme “¿Quién soy yo?”, acepté. Amo el hecho de que (esta película) sea tan loco y creo que nunca he hecho algo así antes. Soy una persona de retos y mezclar cosas. Me gusta tomar riesgos, así que estaba emocionado de intentar algo diferente.

Peru.com: ¿Fue difícil filmar una película donde “los tiburones pueden volar”?

Cassie: Fue un reto para los directores y para nosotros, los actores. La mayoría del tiempo hay una pantalla verde detrás de nosotros y tenemos que imaginar muchas cosas porque los efectos vienen en el trabajo de post-producción. Así que tenemos que imaginar criaturas locas volando en el aire (risas), que matan gente y hacen esto y lo otro. Realmente tienes que desafiar tu imaginación y hacerlo lo más real posible.

Peru.com: Sharknado también se caracteriza por sus cameos. Este año estarán Olivia Newton John y su hija, Ross Mullan (‘Juego de Tronos’), entre otros.

Cassie: Si, lo que es genial sobre “Sharknado” es que nuestros escritores siempre hacen la versión más reciente igual de emocionante, diferente y atractivo para la audiencia que todas las anteriores. Yo creo que esta sí va a ser la mejor de todas, incluso tuvimos que grabar alrededor del mundo. No estamos filmando en América únicamente, esto se ha vuelto global y hemos viajado a diferentes países. Así que creo que será la mejor de todas las cintas anteriores.

Peru.com: “Sharknado” es una película catalogada en el género de terror, pero termina siendo comedia. ¿Esto te confundió?

Cassie: (Risas) Bueno, es obviamente una película de terror, pero con partes de comedia también. Hoy en día el público es consciente que es cómica. Así que por supuesto que hay momentos que comprometes a la audiencia a que sientan el drama y la acción, pero se supone que sea divertido. “Sharknado” es una película única.

Peru.com: Tú como Cassie Scerbo, ¿pelearías con los tiburones con el mismo valor con el que lo hizo Nova o huirías como cualquiera de nosotros?

Cassie: Me gustaría creer que sería como Nova y pelearía con los tiburones, siendo súper ruda. Pero, realmente nunca he visto un sharknado (risas), así que hay una gran posibilidad que correría en dirección opuesta, pero me gusta creer que tomaría el mando como Nova.

Peru.com: También eres cantante, ¿qué proyectos tienes en música?

Cassie: No estoy trabajando en algo específico ahora. Siempre he estado realizando cover videos. He cantado toda mi vida y solía estar en un proyecto con un grupo de chicas cuando estaba con mi equipo, pero ha sido difícil con la actuación. Ojalá, cuando me de un respiro de todas las filmaciones de “Sharknado”, pueda volver al estudio. Por ahora estoy de lleno en esta cinta que recomiendo a todos los seguidores de Peru.com. ¡No pueden perdérsela!