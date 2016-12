Carrie Fisher: celebridades se pronuncian por la salud de la actriz de Star Wars

Este viernes, Carrie Fisher sufrió un ataque cardiaco en el avión que la trasladaba desde Londres a Los Ángeles. Un par de horas después, Todd Fisher, hermano de la actriz, dio noticias sobre el estado de la recordada Princesa Leia, de Star Wars.

En declaraciones brindadas a la agencia AP, Todd Fisher aseguró que su hermana Carrie se encuentra “estable” y “fuera de peligro”, según afirma Chicago Tribune.

Tras las primeras informaciones de Carrie Fisher, varias personalidades vienen pronunciándose en las distintas redes sociales en muestra de apoyo y con buenos deseos de recuperación.

