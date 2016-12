Carrie Fisher: así reaccionaron en Twitter tras conocerse el fallecimiento de la icónica actriz

El mundo del cine está de luto. Carrie Fisher más conocida como la “princesa Leia” en Star Wars falleció a los 60 años de edad. Cabe recordar, que hace unos días Fisher sufrió un infarto; sin embargo, familiares cercanos anunciaron que se encontraba fuera de peligro.

Tras conocerse el fallecimiento de la icónica actriz Carrie Fisher sus seguidores usaron las redes sociales para manifestar su pesar y tuvieron emotivas palabras de despedida para la “princesa Leia”.

“No puedo dejar de pensar, que rara es la vida, que injusta, que fugaz. Carrie Fisher, la Princesa, ahora es una estrella más en la galaxia”, “La muerte de Carrie Fisher es una prueba de que 2016 quiere acabar con TODO”, “La rebelión, la fuerza y la galaxia ha perdido a una gran guerrera, una princesa de verdad May the force be with u Carrie Fisher”, son algunos de los tweet de los seguidores de Carrie Fisher.

