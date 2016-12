Murió Carrie Fisher, la recordada 'princesa Leia' de Star Wars

Carrie Fisher, actriz que dio vida a la ‘princesa Leia’ en Star Wars, falleció este martes a los 60 años, según informó el portal TMZ. Recordemos que hace unos días sufrió un ataque al corazón mientras estaba a bordo de un avión. En ese momento, la actriz de Star Wars fue asistida por algunos pasajeros que le aplicaron reanimación cardiopulmonar.

“Con muy profunda tristeza Billie Lourd (hija de la actriz) confirma que su querida madre Carrie Fisher murió a las 08:55 esta mañana”, dijo la familia.

Fisher se encontraba hospitalizada desde que sufrió un ataque al corazón el pasado viernes durante el aterrizaje de un vuelo en el aeropuerto de Los Ángeles.

La actriz recibió reanimación cardiopulmonar en la aeronave y fue trasladada al hospital UCLA Medical Center de Los Ángeles en cuanto el avión tomó tierra.

Su madre, la también actriz Debbie Reynolds, aseguró el pasado domingo que su hija se encontraba en “situación estable”, aunque continuaba en la unidad de cuidados intensivos.

Carrie Fisher saltó a la fama como la princesa Leia de “Star Wars” en la trilogía original de ciencia-ficción de George Lucas: “Star Wars: A New Hope (1977)”, “The Empire Strikes Back” (1980) y “Return of the Jedi” (1983).

Como sus compañeros de elenco Harrison Ford y Mark Hamill, Fisher regresó para el relanzamiento de la saga “Star Wars: The Force Awakens” (2015) y además estaba confirmada su participación en “Star Wars: Episodio VIII” (2017)

Carrie Fisher, nacida en Los Ángeles el 21 de octubre de 1956, fue una actriz estadounidense de cine y televisión, reconocida principalmente por interpretar a la princesa Leia Organa en la trilogía original de Star Wars.

