Carlos Ponce enternece a fans con este mensaje que le dedicó a su abuela

Carlos Ponce llenó de mucho amor las redes sociales al dedicarle unas tiernas palabras a su abuela que acaba de cumplir 97 años. El cantante no dudó en compartir esta alegría con todos sus seguidores en Instagram.

“La abuela cumpliendo 97 añitos de juventud hoy día. Completamente lúcida y saludable. Dios la cuida. Happy cumple abuela Cusa”, escribió el actor puertorriqueño en sus redes sociales.

En el video se puede ver a la abuela de Carlos muy contenta cantando el tema “Se me olvidó”. Como leyenda de este clip, se resalta la buena condición y lucidez de la “mamita” del artista.

“Probablemente ya de mi te has olvidado/ Y sin embargo yo te seguiré esperando/ No me he querido ir para ver si algún día/ Que tu quieras volver, me encuentres todavía”, se le escucha.

Cabe mencionar que este video recibió los elogios de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarlo por la cercanía con su abuela y sobre todo por el cariño que le tiene a su familia.

