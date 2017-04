El Capo: Sara Maldonado y su radical cambio de look para dar vida a 'La Perris'

Sara Maldonado sí que sabe cómo sorprender a sus seguidores. La actriz que se hizo conocida por compartir roles con Valentino Lanus en la telenovela ‘Juego de la vida’, se hizo un radical cambio de look para interpretar a ‘La Perris’ en la serie ‘El Capo’.

En esta ocasión, la artista le dará vida a Patricia Arévalo, una sicaria de absoluta confianza de El Capo. Ella y el mafioso son tan cercanos que se entienden con la mirada, la lealtad y amistan son las bases fundamentales para el complemento de estos dos.

Cabe señalar que La Perris tiene sentimientos profundos por José Vicente, son cómplices y ven la vida de manera similar, tanto que en un momento de complicidad tendrán relaciones sexuales. Será el único hombre que le despierta sentimientos tan fuertes como para ir en contra de sus preferencias.

A pesar de las críticas, Sara Maldonado considera que este cambio de imagen le ha servido para liberarse del ego.

“De repente tenemos muchas ideas sobre el pelo, creemos que es nuestro fuerte y sobre todo las actrices, la gente puede pensar que no me veo tan linda o un poco ruda, pero yo siento que me liberé, solté un poco la vanidad”, indicó para el portal La Voz.