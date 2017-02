Camila Cabello: no creerás lo que dijo de sus excompañeras de Fifth Harmony

Luego de una salida bastante complicada, Camila Cabello rompió su silencio y habló sobre esa situación y lo duro que la pasó tras su alejamiento de Fifth Harmony, banda que la llevó al estrellato.

“No (hemos hablado) y sí (traté de ponerme en contacto directamente con ellas). No quiero entrar a dar demasiados detalles porque fue algo muy intenso y me resulta muy difícil hablar de ello. Me pone triste“, responde la artista en una entrevista a Billboard, en la que deja en claro que desde la separación no ha vuelto a tener algún contacto con ellas.

“Esperaba que pudiéramos pasar página de manera pacífica y que siguiéramos apoyándonos entre nosotras. Pero por mi parte solo les deseo lo mejor”, agregó ya muy conformada de que la relación mejore más adelante.



Camila Cabello) también dejó en claro que antes de su salida de Fifth Harmony, ya habia conversado con sus compañeras de sus intenciones de probar suerte como solista.

“Siempre fui muy sincera acerca de que no podía seguir cantando los temas de otras personas para siempre. Tienes que hacer caso a esa vocecita en tu cabeza. Y yo siempre animé a las chicas a hacer lo mismo“, indicó.

Karla Camila Cabello Estrabao es una cantante y compositora Cubana-Mexicana conocida por haber sido parte del grupo femenino Fifth Harmony, Cabello y sus compañeras de banda Lanzaron un EP y dos álbumes de estudio. Su salida del grupo se anunció el 19 diciembre de 2016.

