Camila Cabello: no creerás lo que dijo de la nueva canción de Fifth Harmony

A pesar del tiempo, Camila Cabello siempre será consultada por su exagrupación Fifth Harmony. Durante una entrevista que brindó en la emisora de radio AMP, la cantante sorprendió a muchos con sus declaraciones.

“He escuchado algunos cortes de la canción, no he podido escucharla entera todavía, pero me ha parecido genial“, expresó la artista mostrando mucho cariño y respeto hacia sus excompañeras.

Como se recuerda hace 6 meses, Camila Cabello decidió irse del grupo y probar suerte como solista. Esta decisión, dejó muy sorprendidas a sus compañeras. Sin embargo, al pasar el tiempo, parece que las cosas se calmaron.

“Obviamente deseo que no hubiese sido así, porque ya sabes, paz… Pero como he dicho antes, les deseo lo mejor. Deseo lo mejor para ellas y estoy segura de que van a arrasar, estoy muy feliz haciendo mi propia música“, se ha sincerado en el mismo espacio radiofónico.

¡Mira aquí sus declaraciones!