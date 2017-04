Camila Cabello: mira este repaso de sus fotos más sexys que causan revuelo en Instagram

Camila Cabello sigue causando sensación en Instagram con cada imagen que comparte en esta popular red social. No cabe duda que la cantante sabe cómo lucir sus atributos y ganarse el corazón de sus seguidores.

Desde que salió de la agrupación Fifth Harmony, la joven no deja de llamar la atención de sus fieles fanáticos, quienes la respaldan y la apoyan incondicionalmente en su nueva faceta como solista. No ha sido fácil seguir escalando, pero la intérprete ha demostrado que la perseverancia y el ingenio son fundamental para continuar en la carrera artística.

Hace un mes, Camila Cabello alarmó a sus seguidores al contar un triste pasaje en su vida. La cantante señaló que sufría de un trastorno compulsivo, motivo por el cual tuvo que recibir una terapia psicológica.

“A finales de 2015 y principios de 2016 tuve un TOC terrible (trastorno obsesivo-compulsivo), y estaba totalmente fuera de control. Comencé a leer libros sobre eso y realmente me ayudó mucho cuando entendí la enfermedad, y que los pensamientos que estaba teniendo no eran reales. A veces tienes que recordarte a ti mismo para reducir la velocidad y cuidar de ti mismo”, sentenció.