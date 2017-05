Camila Cabello lucía así antes de convertirse en toda una celebridad

La cubana Camila Cabello viene disfrutando de la fama mundial por su pasión y entrega en la música. ¿Pero Quién es esta guapa cantante que decidió tener su carrera solista y dejar atrás a Fifth Harmony? La intérprete de “Crying in the Club” pasó los primeros años de su infancia en Cuba junto a su familia materna antes de trasladarse primero a México y luego a Estados Unidos.

A pesar del éxito que ahora tiene gracias a su carrera musical, Camila Cabello no ha olvidado los obstáculos que tuvo que superar su madre cuando ella era solo una niña para intentar darle una vida mejor y ofrecerle aquellas oportunidades de las que su progenitora no pudo disfrutar en Cuba.

@alejandrocabe12 gracias por ser el mejor padre del mundo!!!! feliz dia de Los padres I love you so much papa :))) Una publicación compartida de Camila Cabello (@camila_cabello) el 16 de Jun de 2013 a la(s) 8:01 PDT

Pero el pasado quedó atrás y Camila Cabello ahora goza de un éxito rotundo a nivel mundial a sus cortos 20 años.