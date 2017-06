Camila Cabello: estas son las fotos que desatan la locura de sus fans en Instagram

A su corta edad, Camila Cabello se ha ganado el cariño y el respeto de sus millones de sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, muchos de ellos no dejan de felicitarla y elogiarla.

Camila sabe que esta importante red social es una vitrina donde no solo puede interactuar con sus fanáticos, sino, compartir sus imágenes más sensuales.

Luego de su abrupta salida de la agrupación Fifth Harmony, la talentosa jovencita lanzó su primer sencillo como solista ‘The Hurting. The Healing. The Loving.’

Hay que recordar que Camila Cabello audicionó para The X Factor en Greensboro, Carolina del Norte. Primero audicionó para los productores del programa y consiguió la llamada donde le dijeron que podía participar para los jueces como alternativa, esto significó que si después del espectáculo había tiempo ella podría audicionar.

Por otro lado, en febrero del 2016, Camila Cabello anunció que se había asociado con Save the Children para diseñar una camiseta “Love Only” de edición limitada, para ayudar a concienciar sobre cuestiones relacionadas con el acceso igualitario de las niñas a la educación, la atención de salud y las oportunidades de éxito.