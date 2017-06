Camila Cabello eleva la temperatura con foto en Instagram

La cantante Camila Cabello sí que sabe engreír a sus fans y esta vez paralizó Instagram con sexy fotografía, donde puso al descubierto sus atributos.

Según podemos ver en la instantánea, la cantante luce un ceñido polo de color blanco y tiene recogido el cabello, por lo que podemos ver parte de su delantera.

Recordemos que Camila Cabello viene disfrutando del éxito de “Crying in the Club”, canción que marcó su debut como solista tras su salida de la agrupación femenina Fifth Harmony.