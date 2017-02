Camila Cabello derrocha sensualidad en este nuevo tema junto a J Balvin y Pitbull

Camila Cabello no se queda atrás y por fin decidió a dar el salto como solista. En esta ocasión la bella exintegrante de Fifth Harmony decidió unir su voz y su talento al lado del reggaetonero J Balvin.

Aunque aún no se ha revelado el título de este nuevo tema, muchos de sus seguidores no dejan de esperar con ansias este gran lanzamiento que regresa a la joven a los escenarios.

“Latinos, ¡hey ma!“, se limitó a escribir J Balvin en su perfil de Instagram al compartir varias imágenes de tan llamativo encuentro.

Luego de una salida bastante complicada, Camila Cabello rompió su silencio y habló sobre esa situación y lo duro que la pasó tras su alejamiento de Fifth Harmony, banda que la llevó al estrellato.

“No (hemos hablado) y sí (traté de ponerme en contacto directamente con ellas). No quiero entrar a dar demasiados detalles porque fue algo muy intenso y me resulta muy difícil hablar de ello. Me pone triste“, responde la artista en una entrevista a Billboard, en la que deja en claro que desde la separación no ha vuelto a tener ningún contacto con ellas.

