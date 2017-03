Camila Cabello causa alarma en sus fans al contar detalles de su enfermedad

Camila Cabello a sus cortos 20 años ha tenido que superar una prueba muy difícil. A su corta edad, la guapa cantante rompió su silencio y habló sobre el TOC (Transtorno Obssivo Compulsivo) que padeció en el 2015.

La exintegrante de Fifth Harmony es la nueva chica portada de la revista Latina. En un extensa entrevista, Camila contó algunos pasajes ocultos de su vida.

“A finales de 2015 y principios de 2016 tuve un TOC terrible (trastorno obsesivo-compulsivo), y estaba totalmente fuera de control. Comencé a leer libros sobre eso y realmente me ayudó mucho cuando entendí la enfermedad, y que los pensamientos que estaba teniendo no eran reales. A veces tienes que recordarte a ti mismo para reducir la velocidad y cuidar de ti mismo”, sentenció.

Por otro lado, Camila Cabello también quiso hablar del amor. La artista no definió al “hombre de sus sueños” pero sí contó el estereotipo de galán que quisiera como enamorado.

“No me interesa eso de estar encerrada en una habitación de hotel y salir únicamente para dar entrevistas y acudir a alfombras rojas. Ese no es el tipo de vida que quiero vivir. Lo que quiero es hacer música, y también viajar por el mundo con mis amigos. Me gustaría recorrer Europa con una mochila y conocer a un chico español en España, y enamorarme de él”, aseguró.

el PDT

Obviamente, el tema que no pudo dejar de hablar fue sobre su inesperada y accidental salida del grupo femenino Fifth Harmony. Camila Cabello aseguró que siguió su corazón y que esta salida significó un cambio rotundo en su vida.

“Necesitaba seguir mi corazón y mi visión artística. Estoy agradecida por todo lo que tuvimos en Fifth Harmony y por esta nueva oportunidad”, indicó.

PDT

Mira el impresionante antes y después de Miley Cyrus