Camila Cabello abandona Fifth Harmony y Simon Cowell le ofrece esto

Camila Cabello fue noticia en estos últimos días tras anunciar de manera oficial que se alejará de Fifth Harmony, la agrupación que le abrió las puertas a la industria musical. Y mientras muchos especulan sobre el futuro que tendrá la cantante, Simon Cowell ya le lanzó una tentadora propuesta. ¿De qué se trata?

El sello discográfico Syco, que tiene en el mando a Simon Cowell, le ofreció a Cabello un contrato como solista para lanzar su primera producción musical. Según informó The Sun, Camila Cabello lanzará su nuevo disco en 2017.

Cabe mencionar que, aún cuando formaba parte de Fifth Harmony, Camila Cabello ya había iniciado nuevos proyectos como en el sencillo Bad Things, junto al rapero Machine Gun Kelly, además de la colaboración con Shawn Mendes en I Know what you did last summer.

Como se sabe, Camila Cabello decidió abandonar la agrupación Fifth Harmony y fue anunciado a través de las redes sociales oficiales del conjunto americano.

“Después de cuatro años y medio de estar juntas, nos hemos enterado por sus representantes de que Camila ha decidido dejar Fifth Harmony. Le deseamos lo mejor”, se puede leer en las primeras líneas del comunicado que emitió la banda.