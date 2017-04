Caitlyn Jenner hizo esta increíble revelación sobre su cirugía para cambiar de sexo

Caitlyn Jenner ya no tiene miedo al contar todas las travesías que pasó para lograr cambiarse sexo. A pesar que fue un duro cambio en toda su vida, el exatleta asegura que se siente más feliz que nunca.

En el libro ‘The Secrets of my Life’, la estrella reveló que se sometió a una operación de reasignación de sexo. “La cirugía fue un éxito y me siento no solo maravillosa sino liberada. Se los estoy diciendo porque creo en la sinceridad, así pueden dejar de mirar”, escribe Jenner en su libro autobiográfico.

Según informó el portal RadarOnline, la famosa dama quiso hacer un cambio radical de su vida ya que había una parte de su cuerpo que le “estorbaba”. “Quieren saber, ahora saben. Esta es la primera y última vez que hablo de esto”, señaló.

Excited to share this with you all :) pic.twitter.com/4Nsngl9Fvb — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 28 de noviembre de 2016

En el libro que saldrá a la venta el próximo 25 de abril, Caitlyn Jenner explicó su afán de tener todas las partes correctas. “Estoy cansada de estar doblando la maldita cosa todo el tiempo”.

Cabe mencionar que en junio de 2015, Bruce Jenner se presentó al mundo como mujer con el nombre de Caitlyn Jenner en la portada de la revista Vanity Fair. Quince meses después, el exatleta recibió la aprobación legal del cambio de género y nombre por parte de un juez de la corte suprema de Los Ángeles.