Caitlyn Jenner: así se siente ahora tras revelar sus más íntimos secretos

Caitlyn Jenner generó todo un conflicto familiar tras la publicación de su libro autobiográfico “The Secrets of My Life”, en especial con su exesposa Kris Jenner; sin embargo, la celebridad no se arrepiente de haber encontrado en la escritura de su vida la tranquilidad que tanto quería.

“No tengo ningún otro secreto más en mi vida. Es un sentimiento maravilloso. El libro es sobre la lucha de mi vida. Cada persona tiene sus problemas. Cada uno tiene cosas con las que lidiar en su vida, y con lo que yo he lidiado en mi vida es con mi identidad como persona. Poder compartir mi viaje con otras personas… es genial”, dijo Caitlyn Jenner en el programa “Live! With Kelly”.

Asimismo, Caitlyn Jenner contó que atravesó un proceso lleno de dudas hasta que decidió mostrar al mundo entero su nueva imagen como mujer. “No estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de quién eres y quién está en tu alma. Pasa por tu cabeza las 24 horas del día, los 365 días del año… crecí en los años 50 y los 60, en los que ni siquiera había un nombre para ello. No sabía lo que era. No sabía por qué. Me colaba en el armario de mi madre y mi hermana… y yo era muy pequeño, tenía como 9 o 10 años, me escapaba del apartamento, y como no tenía una peluca, me ponía un pañuelo alrededor del pelo para que no se viese que tenía el pelo largo. Hacía todas estas cosas y lo pasaba mal. Pero encontré los deportes. Y fue una gran oportunidad para demostrar mi masculinidad”, narró.

Una publicación compartida de Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 3:42 PDT

Recordemos que Bruce Jenner (nombre original de Caitlyn Jenner) fue ganador de los Juegos Olímpicos de Montreal en 1975, motivo por el que fue considerado como uno de los deportistas más importantes de esa década. Sin embargo, no todo es color de rosa puesto que según la celebridad, los deportes le servían para tapar su frustración en esa época de confusión.

“Ahora miro atrás y muchas de las razones por las que estaba tan obsesionado con ganar y demostrar mi masculinidad era por mis problemas con el género. Fui un niño disléxico y sufrí una gran falta de confianza en mí mismo, y todas esas cosas jugaron un papel importante. Estaba todavía más decidido a superar a la siguiente persona. Iba a trabajar más que la siguiente persona, iba a entrenar más que la siguiente persona, iba a ser más inteligente. No sabía hasta dónde iba a llegar”, finalizó.