Bruno Mars: esta revelación sobre sus orígenes conmovió a todos sus seguidores

Bruno Mars habló sobre sus orígenes en la industria musical y dejó sorprendidos a sus seguidores con estas revelaciones. En una entrevista a la revista Latina, el artista conmovió con sus declaraciones.

“Hay mucha gente que cuenta con esta herencia tan variada y que de alguna forma les sitúa en una especie de zona gris que les impide ser etiquetados: ‘¿Qué eres? ¿Haces música urbana? ¿Latina?“, explicó sobre ser hijo de filipina y puertorriqueño.

Por otro lado, el artista contó que durante sus años de niñez y adolescencia en Honolulú (Hawái), le costó notablemente desarrollar su propia identidad, ya que sentía que no encajaba en ninguno de los estereotipos.

“Mucha gente piensa hoy en día: ‘Debe de ser genial estar en esa zona gris porque en el fondo te permite ser quien quieras ser’, pero la verdad es que para mí no fue así, sino todo lo contrario. Por eso es importante educar a la gente sobre lo que implica haber crecido en un mundo en el que pareces no encajar en ningún sitio, para que nunca más hagan sentir a los demás de esta manera”, se sinceró en la misma entrevista, para añadir que en ocasiones el público piensa de él que es “mezcla entre negro y blanco”, sostuvo Bruno Mars.

Antes de concluir, Bruno Mars dijo que espera que la gente sea más consciente de la escasa validez que tienen aquellos estereotipos que simplifican temas tan complejos como la raza o la sexualidad.

“Sé que es muy complicado que la gente pueda empatizar contigo si no han crecido en el ambiente en el que yo lo he hecho. Espero que todo el mundo, sobre todo las personas de color, puedan mirarme y entender que yo también he experimentado algunas de las situaciones por las que ellos han pasado. Lo prometo”, finalizó.