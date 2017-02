Britney Spears pide orar por su sobrina tras terrible accidente

No es una buena noticia para Britney Spears. La artista atraviesa por un duro momento, luego que su sobrina, hija de Jamie Lynn Spears se debate entre la vida y la muerte tras sufrir aparatoso accidente.

Esto ocurrió durante una jornada de caza en el campo, donde Maddie de 8 años, manejaba un quad todo terreno. Por la velocidad, este vehículo se volcó y la niña permaneció varios minutos bajo el agua antes de ser traslada en helicóptero a un hospital sin recuperar la consciencia, según publicó el portal TMZ.

Por su parte, el abuelo de la pequeña, Jamie Spears, se ha limitado a pedir a todos los seguidores de sus dos hijas que recen por su nieta.

La pequeña formaba parte del reality de su mamá, titulado Jamie Lynn Spears: When the Lights Go Out, en el que se reataba cómo fue su niñez, su adolescencia y lo duro que fue para ella ser madre a tan pronta edad.

Muchos de los seguidores de la artista no dejan de enviar mensajes de aliento para la pronta mejoría de Maddie.

