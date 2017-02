Britney Spears: así fue el accidente que dejó en estado crítico a su sobrina

Los miles de fans de Britney Spears se han solidarizado con la cantante luego que su sobrina sufriera un accidente que la dejó en estado crítico. La única hija de su hermana Jamie Lynn Spears sufrió un accidente de tránsito en Kentwood, Louisiana.

El vehículo en el que viajaba volcó y cayó al agua. La familia de la cantante ha pedido a través de las redes sociales que recen por la pequeña de 8 años.

Need all the wishes and prayers for my niece pic.twitter.com/lTlVQmNEh5