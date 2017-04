Brad Pitt y Angelina Jolie intentan limar asperezas a través de terapias

Brad Pitt y Angelina Jolie intentan limar asperezas y para ello han recurrido a una terapias. La intención de la pareja es llevar una buena relación después de su separación.

La experta que se encargará de los actores es la misma que ayudó a Chris Martin y Gwyneth Paltrow. Estas reuniones le sirvió al cantante y a la actriz a seguir tratándose como familia por el bien de sus hijos. Hecho que intentará lograr la profesional en Brad Pitt y Angelina Jolie.

“Los padres como Brad y Angelina saben que esto es lo mejor que pueden hacer por sus hijos. El proceso consciente de separación que he creado es para gente con estos sentimientos de ira y hostilidad. No es un proceso sencillo, pero es posible. Todo lo que han experimentado es muy normal, pero por el hecho de ser quienes son ha sido enormemente publicitado, están divorciándose en el foco mundial, y todos hemos visto los problemas que tienen”, explicó la terapeuta en la revista Grazia.

Aunque no dio detalles sobre cómo Brad Pitt y Angelina Jolie están llevando estas terapias, la especialista dio a entender que la situación será más complicada, a diferencia que el caso del líder de Coldplay y la oscarizada actriz.

“No estoy diciendo que Brad y Angelina puedan llegar a ser una familia feliz como Gwyneth y Chris. Es mucho pedir teniendo en cuenta que Gwyneth y Chris no partían de ese nivel de enemistad. Probablemente haya demasiada tensión, que se ha venido acumulando durante años en su relación, y no se puede evaporar tan fácilmente. Será mucho más difícil para ellos, Gwyneth y Chris son amigos, y no sé si sucede lo mismo con Brad y Angelina. Pero estoy segura de que pueden hacerlo de una manera en la que prevalezca la sensatez por los niños”, remarcó.

“Para Brad y Angelina, su objetivo será conseguir que sus hijos tengan una infancia feliz y un sentimiento de familia, lo que creará un ambiente post-divorcio más llevadero, como el que Gwyneth y Chris están creando de una manera tan hermosa”, concluyó.