Black Eyed Peas: así fue su show en la final de la Champions League sin Fergie

La agrupación Black Eyed Peas se presentó en la final de Champions League 2017 y son tendencia en Twitter por presentarse sin Fergie, quien se retiró de la banda estadounidense un día antes de su presentación en el Estadio Nacional de Gales.

El popular grupo de hip-hop amenizó este sábado la previa de la final de la Liga de Campeones entre Juventus y Real Madrid con un espectáculo de música, color, luces y fuego, similar al del descanso del partido de la Superbowl.

Los tres integrantes de los Black Eyed Peas hicieron las delicias de los más de 66.000 espectadores presentes en el Millenium Stadium de Cardiff tocando algunos de sus mayores éxitos como “Boom Boom Pow”, “I Gotta Feeling” o “Pump It” sobre un escenario que pesaba cerca de 4.500 kilos.

El espectáculo, que se emitió en 200 países y para el que se esperaba una audiencia aproximada de 200 millones de personas, duró alrededor de seis minutos y concluyó con el ingreso de los futbolistas de Juventus y Real Madrid al campo.

#ChampionsxFOX The Black Eyed Peas y su tremenda presentación en la gran fiesta de inauguración de la final de Cardiff pic.twitter.com/Pk39RxRpAu — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 3 de junio de 2017

¿A QUIÉN ELIGEN LOS BLACK EYED PEAS?#ChampionsxFOX | La banda se presentará en la previa y eligieron a su candidato para ser campeón. pic.twitter.com/Ay09uqKLqQ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de junio de 2017

Sobre la salida de Fergie

Recordemos que Will.i.am, líder y vocalista de Black Eyed Peas, fue quien confirmó en una entrevista a la revista Ahlan! que Fergie decidió seguir en solitario.

El músico explicó que a lo largo del trayecto musical del grupo han sido varios los vocalistas que han formado parte del proyecto, como Macy Gray, Debi Nova y Esthero, todas ellas previos a la llegada de Fergie en el año 2003. El compositor destacó el trabajo de la cantante y rapera de 42 años a lo largo de los 15 años que han compartido juntos en los estudios de grabación y en los escenarios.

”Trabajamos en muchas canciones de su disco en solitario, estamos orgullosos de que tenga su propia carrera, pero Black Eyed Peas sigue hacia delante en cuestiones de contenido, tecnología en busca de nuevas experiencias para nuestro próximo trabajo, Masters Of The Sun ”, dijo el músico de 42 años sobre su próximo trabajo, en el que ya no escucharemos la potente voz de Fergie.

