Hija de Carrie Fisher: "No hay palabras para expresar cuánto la echo de menos"

Billie Lourd, la joven actriz de la serie ‘Scream Queens’, agradeció el apoyo de sus fanáticos tras la muerte de su abuela Debbie Reynolds y su madre Carrie Fisher.

La actriz de 24 años se pronunció en su cuenta de Instagram, donde compartió una tierna fotografía al lado de su madre y de su famosa abuela. “Recibir todas sus oraciones y amables palabras durante la pasada semana me ha dado fuerza durante un tiempo en el que pensaba que la fuerza no podía existir. No hay palabras para expresar cuánto echo de menos a mi ‘Abadaba’ (nombre con el que llamaba a la legendaria actriz de ‘Cantando bajo la lluvia’) y mi ‘Momby’ (adjetivo con el que llamaba a su madre). Su amor y apoyo significa muchísimo para mí”, escribió Billie Lourd.

Recordemos que Carrie Fisher, famosa por su papel de la Princesa Leia en la saga Star Wars, murió el pasado martes 27 de diciembre en Los Ángeles a los 60 años y Debbie Reynolds falleció un día después, a los 84 años, a causa de un derrame cerebral.

Receiving all of your prayers and kind words over the past week has given me strength during a time I thought strength could not exist. There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby. Your love and support means the world to me. Una foto publicada por Billie Lourd (@praisethelourd) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 10:09 PST

este video te puede interesar