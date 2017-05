Billboard Music Awards 2017: Hora y canal para vivir la fiesta de la música

Este domingo 21 de mayo se realiza la gala central de los Billboard Music Awards 2017, donde distintas celebridades se darán cita para celebrar la fiesta de la música.

Celine Dion, Drake, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Lil Wayne, Bruno Mars y Lorde son algunos de los artistas que se subirán este domingo al escenario del T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada, EEUU), para la nueva edición de los premios Billboard.

La lista de actuaciones musicales incluye también a Camila Cabello, The Chainsmokers, Florida Georgia Line, Imagine Dragons, Halsey, Sam Hunt, John Legend, Julia Michaels, Jason Derulo, David Guetta, Ed Sheeran y Cher, que recibirá el premio al Icono del Año.

So fun to see the reactions from #BBMAs nominees! Who is READY to see the reactions of some #BBMAs WINNERS!? pic.twitter.com/8DCdMMbCGS