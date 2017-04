Bella Thorne: 12 cosas que no sabías de ella y te sorprenderán

Sin duda, este es el momento de Bella Thorne. La joven artista destaca en el cine como en la TV y es seguida por millones alrededor del mundo. ¿Qué tiene esta chica que nos encanta? El portal Harper’s Bazaar indagó un poco más en sus secretos y encontró curiosidades impactantes sobre Bella que quizás no conocías.

En una extensa entrevista con la revista, la estrella de Famous in Love sorprendió al revelar su interés por las chicas.

“He hecho otras cosas con chicas, pero quiero salir con una chica. No puedo decir si una chica está intentando conquistarme o solo quiere que seamos amigos. Y tampoco quiero coquetear con una chica que piensa que soy solo su amiga. ¿Qué pasa si beso a una y me responde algo así como: ‘Oh, yo solo soy tu amiga, no puedo creer que hayas cruzado ese límite.’ Estoy confundida en lo que quieren de mí”, dijo Bella Thorne en la entrevista.

De hecho, Thorne confesó que le gustaría conocer a Kristen Stewart. “Ella es tan hot. Me parece una chica fascinante”, sostuvo.

En cuanto a su actual estado sentimental, la actriz remarcó que está “más soltera que nunca” y aclaró que tiene como mayor principio la fidelidad.

“No podría estar más soltera. Es el periodo más largo de soltería que he tenido. Hay tantas reglas no escritas sobre relaciones que no me gustan. Prefiero ser fiel súper y dar todo de mí a una sola persona. No me gusta tener mi teléfono sonando por un montón de chicos diferentes, donde no sé realmente en qué estoy con cada uno de ellos. Es una m….”, manifestó Bella Thorne.

La semana pasada, Bella Thorne utilizó su cuenta de Twitter para compartir que sufría de una depresión. Sus seguidores y algunos detractores unieron fuerzas para lanzar comentarios negativos que iban desde burlas hasta regaños por usar la red social para hablar -según mencionaron – de algo tan delicado.

“Aunque la gente pase por problemas, eso no significa que tiene que irte hacia el lado oscuro y ser infeliz y estar deprimido (…) Realmente he tenido pensamientos oscuros. Cuando era más joven pensaba en suicidarme; de cierta manera es algo muy normal pensar así si estás enojado con la persona que eres y con tu vida. Quiero que la gente sepa que está bien hablar de ello”, indicó.

Missing these warm weather vibes while it's -15 #wildinwinnipeg #breakmyheart1000times Una publicación compartida de BELLA (@bellathorne) el 12 de Mar de 2017 a la(s) 11:13 PDT

