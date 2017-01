Bella Hadid muestra más de la cuenta con atrevida transparencia

¿Indirecta para The Weeknd? Bella Hadid sorprendió a todos los asistentes al Paris Fashion Week luego de asistir con vestido transparente, el cual permitía ver todo su busto. De acuerdo con la prensa americana, la modelo estaría tratando de sacarle celos a su ex The Weeknd, quien hace unos días fue captado mientras besaba a Selena Gomez.

El diseño que utilizó Bella Hadid tenía algunas piedras preciosas sobre la falda y la parte superior; sin embargo no tapaban los pezones de la modelo. Sin duda alguna, fue el centro de atención durante el baile de máscaras del Paris Fashion Week.

Cabe mencionar que Bella Hadid estuvo acompañada de sus amigas Kendall Jenner y Eva Herzigov. Juntas, formaron un grupo extremadamente sexy puesto que en la actualidad, estas modelos son de las solicitadas para las pasarelas.