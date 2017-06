Belinda se enfurece y así aclaró que Criss Angel no la mantiene

Muy enojada se mostró Belinda al señalar que ella no necesita de su novio para tener una vida cómoda y tranquila. A través de su cuenta de Twitter, la cantante dejó en claro que Criss Angel no la mantiene y que tampoco contraerá nupcias con él.

Cansada de los dimes y diretes que la prensa estuvo ventilando estas últimas semanas, la cantante decidió poner fin a estos rumores y colocar los puntos firmes de su relación.

“Tengo más de 15 años de carrera y no necesito que nadie me pague nada, soy una mujer independiente que ha luchado y trabajado toda su vida. Yo pago mis impuestos, mis videos y mis canciones, nadie las paga por mí. Nadie me regaló un departamento, nadie me regaló una casa, nadie me regala nada, todo lo que tengo me lo he ganado a base de mi trabajo y de muchas lágrimas más que satisfacciones, y esta parte mala gracias al algunos medios de comunicación”, expresó.

Por otro lado, también aprovechó esta extensa carta para señalar que entre sus planes aún no está el matrimonio y que por el momento no se casará con el conocido ilusionista.

“Eso que me caso el 19 de diciembre, mentira tras mentira”, escribió la mexicana el pasado domingo en su cuenta de Twitter.