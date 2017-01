Belinda recibe las felicitaciones de Criss Angel por este importante suceso

¡“Belinda”:http://peru.com/noticias-de-belinda-15110 está de aniversario! Resulta que la cantante está cumpliendo 17 años en su carrera musical y su novio, Criss Angel, le dedicó estas lindas palabras a la guapa mexicana.

A través de su cuenta de Twitter el ilusionista expresó todo el amor y admiración que siente por la artista.

“Felicidades mi amor por [lograr] 17 años de una carrera espectacular. ¡Eres increíble, la mejor! Espera a que todos vean lo que tienes planeado hasta ahora”, tuiteó Criss Angel.

Este hermoso mensaje no pudo pasar desapercibido por Belinda, quien minutos después le respondió de una manera muy especial.

“Gracias por esas palabras mi amor, significan todo para mí”, respondió la intérprete de “Bella Traición”.

Belinda ya no tiene ningún temor en declarar su amor. La cantante compartió unos tiernos mensajes a través de su cuenta de Twitter donde emocionó a más de un fanático.

