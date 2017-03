Belinda luce sin maquillaje y esta fue la reacción de sus fans

Belinda decidió por un momento desprenderse del maquillaje cargado que a veces luce. En esta ocasión la cantante prefirió lucir su rostro al natural y así seducir a sus millones de seguidores.

Aprovechando un breve relajo, la artista se fue a esquiar y no dudó en compartir estas imágenes en su cuenta personal de Instagram. Inmediatamente los elogios no se hicieron llegar por parte de sus fanáticos quienes no dudaron en resaltar la belleza de la mexicana.

No es la primera vez que Belinda opta por un look más relajado y lucir al natural, dejando ver su rostro a la perfección.

Criss Angel, el mago estadounidense y pareja de la cantante mexicana Belinda, fue hospitalizado de emergencia luego que el último viernes sufriera un accidente, durante su show de magia en Las Vegas, según informó TMZ.

El artista, de 49 años, estuvo suspendido en el aire cabeza abajo intentando escapar de una camisa de fuerza, pero sus esfuerzos fueron en vano, pues terminó desmayándose frente al público.

