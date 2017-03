Belinda le dedica este tierno mensaje a Criss Angel tras su accidente

¡En las buenas y en las malas! Belinda ha demostrado ser la compañía perfecta para el mago Criss Angel, tras su penoso accidente, el ilusionista ha contado con el apoyo de la guapa mexicana.

Así lo dejó en claro, luego que la artista le escribiera un mensaje en su cuenta de Twitter donde le dedicó unas tiernas palabras. Al parecer la pareja se encuentra en México.

“Very happy to have you here in Mexico mi amor @CrissAngel – bet you didn’t know Mexico looked like this”, excribió Belinda en su cuenta oficial.

Cabe mencionar que Criss Angel volvió a sus funciones en Los Ángeles luego de ser hospitalizado el último fin de semana tras quedar ahorcado y perder el conocimiento mientras realizaba un truco de escapismo.

Pero eso no esto, el artista no solo regresó a los escenarios sino que volvió a realizar la rutina que le pudo costar la vida, aunque en esta ocasión tuvo éxito.

