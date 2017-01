Belinda: esta es la serenata que le dedicó a la familia de Criss Angel

Belinda sí que sabe cómo ganarse el cariño de sus suegros. La guapa mexicana dedicó una hermosa ranchera a la familia de su gran amor, Criss Angel.

En esta ocasión, la guapa mexicana decidió cantar el tema “Si nos dejan” acompañada de unos mariachis para darle más candidez a la presentación.

Este video fue difundido en las redes sociales y se puede apreciar a la cantante interpretando dos temas al mexicano, situación que gustó demasiado a los presentes.

Al terminar de cantar “Si nos Dejan”, Criss Angel se acercó a Belinda para agradecer este bonito detalle de la artista con un tierno beso. Muchos de los seguidores de la mexicana no hay dudado en felicitarla por este noble gesto.

Belinda) ya no tiene ningún temor en declarar su amor. La cantante compartió unos tiernos mensajes a través de su cuenta de Twitter donde emocionó a más de un fanático.

En estos últimos días, Belinda y Criss Angel no pararon de darse muestras de su amor en la conocida red social. Ambos resaltaban que su relación está más fuerte que nunca.

“De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a Criss Angel que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas”, escribió Belinda, reflexionando sobre su relación.

